Монгольская сенсационная фолк-метал группа The Hu анонсировала новый альбом Hun. Видео

CentralAsia (MNG) - «Мы распаковываем наши сюрпризы один за другим». «Хунну-рок выходит за рамки культуры, и в этом смысле мы создали Lost Soul вместе с Джонни Хокинсом».

Монгольская фолк-метал группа The Hu анонсировала новый альбом под названием Hun. Продолжение альбома Rumble of Thunder 2022 года выйдет 24 июля, а его предварит новый сингл Lost Soul, в записи которого принял участие Джонни Хокинс, фронтмен техасской рок-группы Nothing More.

«Мы постепенно раскрывали наши сюрпризы один за другим», — говорит Галаа, вокалист группы The Hu и исполнитель на морин-хууре. «Хунну-рок выходит за рамки культуры, и в этом смысле мы создали Lost Soul вместе с Джонни Хокинсом».

«Не сбиться с пути, не потерять свои ценности, пройти через жизнь и иметь смелость противостоять жизненным препятствиям — вот послания, которые мы передаем нашим поклонникам через эту песню Lost Soul и в нашем следующем альбоме Hun».

«Я очень рад сотрудничать с группой, которая так предана своему делу, как The Hu, — говорит Хокинс. — Это не похоже ни на что, что я делал раньше».

Группа The Hu уже выпустила три сингла с альбома в этом году, включая Warrior Chant, The Men и сингл The Real You, явно выполненный в стиле Iron Maiden. Монгольские музыканты также станут специальными гостями на предстоящем концерте Iron Maiden, посвященном 50-летию группы, который состоится в Кнебворте в июле.

«Мы не торопились, чтобы всё сделать правильно, и очень рады, что почти готовы выпустить то, над чем работали последние несколько лет», — говорят участники группы. «Сейчас мы также сосредоточены на выступлениях и разработке совершенно нового сет-листа».

«Мы хотим выступать на более крупных площадках, чтобы иметь возможность масштабно всё организовать, привнести в музыку элементы нашей культуры и поделиться этими идеями с нашими поклонниками. И, помимо нашего третьего альбома, у нас уже есть несколько потрясающих идей для ещё одного альбома!»

Альбом Hun уже доступен для предварительного заказа. В настоящее время группа The Hu гастролирует по Северной Америке, а в сентябре и октябре вернется в Европу с концертами группы Skald. Полный список дат смотрите ниже.

Трек-лист альбома The Hu — The Hun

Warrior Chant

Lost Soul*

The Men

Echoes of My Father

Shadow

Horsemen

Greed

The Real You

Grey Hun

Universe

Second Face

* Версия Lost Soul с участием Джонни Хопкинса будет доступна только в цифровой версии альбома Hun.

