Южная Корея и Монголия обсудили пути укрепления двусторонних связей

CentralAsia (MNG) - По информации, предоставленной MiddleAsianNews, в четверг министерство иностранных дел Сеула сообщило: «Южная Корея и Монголия провели переговоры на уровне генеральных директоров, чтобы обсудить пути дальнейшего развития стратегического партнерства».

По данным министерства, Нам Джин, генеральный директор Бюро по делам Северо-Восточной и Центральной Азии, посетил Монголию на два дня, начиная со среды, и встретился со своим коллегой Дамдином Гансухом и другими высокопоставленными должностными лицами министерства иностранных дел.

«В ходе встреч обе стороны рассмотрели нерешенные вопросы, касающиеся содержательного двустороннего сотрудничества, и провели углубленные дискуссии о путях дальнейшего углубления двусторонних связей», — говорится в заявлении министерства Сеула.

Они также договорились продолжать тесное общение для дальнейшего более содержательного развития стратегического партнерства между двумя странами, добавлено в заявлении.

Министерство Сеула заявило, что обе стороны стремятся к расширению сотрудничества в области цепочек поставок критически важных минералов, культурного обмена и вопросов региональной безопасности.

В ходе телефонных переговоров с президентом Монголии Хүрэлсүхом Ухнаа в сентябре президент Ли Чжэ Мён предложил «взаимовыгодное» сотрудничество между Монголией, богатой природными ресурсами, и Южной Кореей, обладающей передовыми технологиями.

