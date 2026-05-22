Монголия возглавит Форум ООН по лесам

CentralAsia (MNG) - Монголия избрана председателем 22-й и 23-й сессий Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНФ), что станет первым случаем, когда страна возглавит этот форум.

Об этом было объявлено во время 21-й сессии Форума ООН по лесам (UNFF21), проходившей в Нью-Йорке с 11 по 15 мая. Монголию представляли Оюунсанаа Бямбасүрэн, глава Национального лесного агентства Монголии, и Анхбаяр Нямдорж, постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций.

В своем выступлении на сессии Оюунсанаа Бямбасүрэн проинформировал участников о том, что Монголия примет 17-ю Конференцию сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17) в 2026 году. Он также осветил ход реализации, достижения и будущие цели монгольского национального движения «Миллиарды деревьев».

Избрание Анхбаяра Нямдоржа постоянным представителем и председателем предстоящих сессий ООН по лесовосстановлению является важной вехой для Монголии, предоставляя возможность продвигать политику и инициативы страны в области лесовосстановления, борьбы с опустыниванием, сокращения деградации земель и экологической устойчивости на международной арене.

Ожидается, что эта роль также укрепит международное сотрудничество в области устойчивого управления лесами, адаптации к изменению климата и сохранения биоразнообразия.

Форум Организации Объединенных Наций по лесам является одним из основных глобальных механизмов ООН для обсуждения вопросов защиты, восстановления, устойчивого использования, финансирования и международного сотрудничества в лесном секторе.

В период своего председательства Монголия планирует подчеркнуть взаимосвязанность проблем лесов, деградации пастбищ, опустынивания и изменения климата, а также содействовать укреплению международного сотрудничества в этих областях.

