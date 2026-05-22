Генеральный секретарь ОТГ: Первый Бакинский тюркологический конгресс заложил основы единства тюркских народов

CentralAsia (KZ) - В Алматы 21 мая состоялась Международная конференция по тюркологии «Наследие Первого Бакинского тюркологического конгресса и тюркский мир в XXI веке», в которой принял участие Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

Как сообщили в ОТГ, конференция была организована Тюркской академией совместно с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби. Мероприятие собрало представителей организаций тюркского сотрудничества и академических учреждений со всего тюркского мира. Участники обсудили историческое значение и современную актуальность Первого Бакинского тюркологического конгресса.

Выступая на конференции, Кубанычбек Омуралиев отметил, что Первый Бакинский тюркологический конгресс заложил интеллектуальные основы единства, взаимопонимания и более тесного сотрудничества между тюркскими народами.

Генеральный секретарь подчеркнул важность сохранения общего исторического и культурного наследия тюркского мира. По его словам, идеи, выдвинутые тюркскими мыслителями в прошлом, сегодня получили развитие в виде институционализированного сотрудничества в рамках ОТГ в таких сферах, как образование, культура, наука и молодежная политика.

Омуралиев также отметил роль институтов тюркского сотрудничества в укреплении общей идентичности и солидарности тюркского мира. Он подчеркнул, что работа над Общим тюркским алфавитом, а также совместные культурные и академические инициативы способствуют углублению взаимопонимания и расширению взаимодействия между тюркскими народами.

