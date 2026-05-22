Reuters: Хаменеи запретил вывоз обогащенного урана из Ирана

CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву, запрещающую вывоз высокообогащенного урана из страны, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

По словам одного из собеседников агентства, такой позиции придерживается и весь иранский истеблишмент.

Вскоре после публикации журналист Al Jazeera Али Хашим со ссылкой на свой источник в иранском правительстве написал в Х, что такой документ Хаменеи не подписывал. Его собеседник назвал информацию «пропагандой противников мирного соглашения». По его словам, позиция Ирана относительно обогащенного урана остается неизменной: страна будет разбавлять его самостоятельно.

Отказ от обогащенного урана — это одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. США настаивают на том, что Иран должен полностью свернуть ядерную программу. Иранский МИД неоднократно заявлял, что его передача третьим странам исключена.

18 мая арабский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США. Факт обсуждения подтверждал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.