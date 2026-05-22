Трамп заявил, что США направят дополнительные 5 тысяч военных в Польшу

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил о переброске в Польшу дополнительного контингента численностью 5 тысяч американских военнослужащих. Страна имеет общую границу с Калининградской областью России.

«В связи с успешными выборами нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также в связи с нашими отношениями с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направляют дополнительные 5 000 военнослужащих в Польшу», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее, в середине мая, портал Defense News со ссылкой на источники в армии сообщал, что американские военные отменили отправку более 4 тысяч солдат в Польшу. Речь шла о 2-й бронетанковой бригадной боевой группе 1-й кавалерийской дивизии и сопутствующей технике. Представитель армии США подтвердил изданию отмену развертывания, не вдаваясь в детали, и перенаправил вопросы в Пентагон.

Трамп также ранее заявлял о планах вывести примерно 5 тысяч военнослужащих из Германии из-за разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. В таком случае численность американского контингента в Европе вернулась бы на уровень до начала конфликта в Украине.