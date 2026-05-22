Около 80% зданий в секторе Газа повреждены или разрушены, – ООН

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Верховный представитель Совета Безопасности ООН по Газе и специальный координатор ООН в регионе Николай Младенов, заявил, что, хотя прекращение огня значительно снизило уровень насилия, восстановления в секторе Газа пока нет.

«Около 80% зданий в Газе повреждены или разрушены. Более миллиона человек не имеют постоянного жилья. Сегодня они живут в палатках и в обломках зданий», - цитирует его центр новостей ООН.

Младенов также заявил, что без срочного продвижения в реализации резолюции 2803 ситуация будет только ухудшаться.

«Риск заключается в том, что ухудшающееся положение дел станет постоянным. Еще одно поколение детей вырастет в палатках, в страхе, и отчаяние станет для них самым рациональным чувством», - пояснил он.

Заместитель специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Рамиз Алакбаров, заявил, что ситуация на оккупированных палестинских территориях становится «все более нестабильной», а насилие нарастает как в секторе Газа, так и на Западном берегу.

«В Газе задержки в выполнении резолюции 2803, наряду с ежедневным насилием и продолжающимся гуманитарным кризисом, вытеснили первоначальный импульс, появившийся после прекращения огня», - сказал он.

Алакбаров также предупредил об усилении насилия и расширении поселений на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. По его словам, израильские власти недавно продвинули планы по строительству более 2200 новых жилищ в поселениях, в то время как нападения поселенцев на палестинские общины в этом году резко усилились. В частности, он заявил, что нападениям подверглись около 220 палестинских населенных пунктов, и насилие все чаще приводит к перемещению целых общин.

Рами Хиджо из Палестинского Красного Полумесяца также рассказал о неоднократных перемещениях населения, коллапсе системы здравоохранения и растущих рисках, с которыми сталкиваются работники гуманитарных организаций, включая убийство медиков Палестинского Красного Полумесяца в начале этого года.

В ООН отмечают, что гуманитарная ситуация в Газе остается крайне тяжелой. Почти 1 млн человек в анклаве нуждаются в срочной помощи с жильем, а большая часть населения остается перемещенной. Серьезные финансовые и оперативные ограничения по-прежнему препятствуют оказанию помощи, включая задержки на контрольно-пропускных пунктах, поврежденные дороги и ограничения на поставку жизненно важных грузов на территорию.

Координируемый ООН экстренный призыв о помощи к 2026 году, целью которого является сбор более $4 млрд для поддержки почти 3 млн человек в секторе Газа и на Западном берегу, профинансирован примерно на 13%.