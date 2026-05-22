В Японии сгорел буддийский храм, в котором на протяжении 1200 лет монахи поддерживали «вечный огонь»

CentralAsia (CA) - На острове Миядзима в Японии сгорел буддийский храмовый зал Рэйкадо, хранивший огонь, который монахи поддерживали в течение почти 1200 лет, пишет Tokyo Weekender.

Огонь полностью уничтожил святыню и перекинулся на деревья рядом с ней. Пожарным удалось не дать пламени распространиться дальше. Пострадавших нет.

Рэйкадо находится на территории храмового комплекса Дайсёин на горе Мисэн. По преданию, именно здесь в 806 году Кукай – один из самых почитаемых монахов Японии – зажёг огонь для духовной практики. Он основал школу Сингон – одно из направлений японского буддизма, а после смерти получил имя Кобо Дайси – «Великий учитель». Монахи поддерживали пламя из поколения в поколение, и со временем оно стало почитаться как святыня. От него позднее был зажжён Пламень мира в мемориальном парке Хиросимы.

Причину пожара устанавливают полиция и пожарные. Зал Рэйкадо уже сгорал в 2005 году, после чего его восстановили. Тогда следствие предполагало, что пожар мог начаться из-за горения сухой древесины и других материалов внутри здания.

В этом году в Японии уже произошло несколько пожаров в храмах и святилищах. В феврале огонь уничтожил здания при двух храмах в префектуре Эхиме, а в префектуре Ямагути при пожаре в храме Сёриндзи погибли пять человек. В апреле пожары произошли на религиозных объектах в префектурах Тояма и Миэ.