В Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола

CentralAsia (CA) - В городе Рвампаре на востоке ДР Конго местные жители сожгли центр, где проходили лечение пациенты с вирусом Эбола. Мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от Эболы, тело которого запретили им выдавать, сообщает Associated Press.

Провинция Итури, в которой произошел инцидент, стала эпицентром вспышки нового штамма Эболы. Тела умерших могут быть заразными. Установленные правила захоронения противоречат местным похоронным обрядам, из-за чего в регионе начались протестные акции. Кроме того, жители обеспокоены недостаточной эффективностью системы здравоохранения.

По последним данным властей ДР Конго, после начала вспышки Эболы погибли как минимум 160 человек. В двух провинциях выявлен 671 предполагаемый случай заражения вирусом. ООН также сообщала об одном погибшем и еще одном заразившемся в соседней Уганде.