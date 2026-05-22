экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола

CentralAsia (CA) -  В городе Рвампаре на востоке ДР Конго местные жители сожгли центр, где проходили лечение пациенты с вирусом Эбола. Мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от Эболы, тело которого запретили им выдавать, сообщает Associated Press.

Провинция Итури, в которой произошел инцидент, стала эпицентром вспышки нового штамма Эболы. Тела умерших могут быть заразными. Установленные правила захоронения противоречат местным похоронным обрядам, из-за чего в регионе начались протестные акции. Кроме того, жители обеспокоены недостаточной эффективностью системы здравоохранения.

По последним данным властей ДР Конго, после начала вспышки Эболы погибли как минимум 160 человек. В двух провинциях выявлен 671 предполагаемый случай заражения вирусом. ООН также сообщала об одном погибшем и еще одном заразившемся в соседней Уганде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com