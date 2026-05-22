Совет улемов Таджикистана объявил 27 мая днем празднования Иди Курбона

CentralAsia (TJ) - Совет улемов Таджикистана утвердил точную дату празднования Иди Курбона в 2026 году. Как сообщается, мусульманский праздник жертвоприношения в стране отметят 27 мая.

Отмечается, что дата была определена на основании заключения Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана.

О принятом решении был проинформирован Комитет по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов республики. В ведомстве также сообщили, что праздничный намаз состоится в 6:00 утра.

Сообщается, что в этом году Иди Курбон выпадает на будний день, в связи с чем этот день объявлен выходным.

Иди Курбон является мусульманским праздником жертвоприношения и отмечается через 70 дней после Ид-аль Фитра. Праздник связан с завершением хаджа — паломничества в Мекку, которое проходит с 8-го по 10-й день месяца Зуль-хиджа мусульманского лунного календаря.

Мусульманские религиозные праздники ежегодно отмечаются в разные даты, поскольку исламский календарь состоит примерно из 354 дней, что на 10–11 дней меньше солнечного года. Именно поэтому даты праздников ежегодно смещаются.

Согласно исламской традиции, в дни Иди Курбона мусульмане, соблюдая установленные правила, совершают жертвоприношение барана или коровы.

