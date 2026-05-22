В Узбекистане произошло несколько землетрясений

CentralAsia (CA) -  В Узбекистане продолжается серия землетрясений в Бухарской области. Очередные подземные толчки произошли 22 мая в 10:15. Эпицентр, как и в предыдущие случаи, находился в Жондорском районе, передает Podrobno.uz.

Магнитуда землетрясения составила 3,8, глубина — 15 километров. Эпицентр расположен примерно в 525 километрах юго-западнее Ташкента. 

Сила толчков на территории региона ощущалась следующим образом: в Газли — 2–3 балла, в Пешкунском районе — 2 балла, в Каракульском районе — 2 балла. 

Ранее ночью в том же районе было зарегистрировано более сильное землетрясение магнитудой 4 на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в тех же районах. 

20 и 21 мая в том же районе также была зафиксирована сейсмическая активность. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

