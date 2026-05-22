На выходных в Казахстане ожидаются дожди с грозами и шквалистый ветер

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 23 по 25 мая на севере, юге, юго-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди с грозами, а на востоке ночью – дождь, снег, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 23 мая в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях – сильные дожди, град и шквалистый ветер, а 24-25 мая ночью в горных районах юго-востока возможен переход дождя в снег. На остальной территории страны будет преимущественно без осадков.

Также по республике ожидаются усиление ветра, на юге – с пыльными бурями, а ночью и утром – туман.

Ночью на северо-востоке, востоке и в центре страны прогнозируются заморозки 1-3 градуса. А в целом по Казахстану ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем: на западе до +28+35 градусов, на севере и в центре – до +20+32 градусов, на востоке – до +17+25 градусов, на юге – до +22+35 градусов, на юго-востоке – до +20+28 градусов.

