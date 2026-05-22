SpaceX отменила запуск ракеты «Старшип» менее чем за минуту до старта

CentralAsia (CA) - Компания SpaceX отменила тестовый пуск нового прототипа ракеты «Старшип» с космодрома в Техасе, следует из трансляции, которая велась в соцсетях компании 21 мая.

Перед стартом обратный отсчет несколько раз останавливали. Полностью запуск отменили за 28 секунд до взлета из-за технической неполадки.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск отменили из-за того, что не втянулся гидравлический палец (штифт), удерживающий стрелу стартовой башни. Маск добавил, что, если неисправность устранят, то ракету вновь попытаются запустить 22 мая.

Этот пуск должен был стать 12-м для «Старшипа» и первым для третьего поколения ракеты, названного V3. Ожидалось, что ракета отправится в испытательный суборбитальный полет по траектории, проходящей через половину Земли.

NASA рассчитывает использовать ракеты «Старшип» для высадки астронавтов на поверхность Луны, запланированной на 2028 год.

SpaceX ранее в 2026 году подала заявку на первичное размещение акций (IPO), которое, как ожидается, станет крупнейшим в истории американской биржи.