Недалеко от кыргызско-китайской границы утром произошло землетрясение силой 3,5 балла

CentralAsia (CA) - Недалеко от кыргызско-китайской границы 22 мая в 10:22 произошло землетрясение силой 3,5 балла.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается: на территории Китая, в 175 км к юго-западу от города Нарын.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.