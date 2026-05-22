Недалеко от кыргызско-китайской границы утром произошло землетрясение силой 3,5 балла

CentralAsia (CA) -  Недалеко от кыргызско-китайской границы 22 мая в 10:22 произошло землетрясение силой 3,5 балла.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается: на территории Китая, в 175 км к юго-западу от города Нарын.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.

