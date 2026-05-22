Недалеко от кыргызско-китайской границы утром произошло землетрясение силой 3,5 балла
- Азия и мир, общество
- 14:03, 22 мая 2026
- Просмотров: 376 English
CentralAsia (CA) - Недалеко от кыргызско-китайской границы 22 мая в 10:22 произошло землетрясение силой 3,5 балла.
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается: на территории Китая, в 175 км к юго-западу от города Нарын.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.