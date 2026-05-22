В Афганистане одобрили вступление в брак девочек с девяти лет, - The Times

CentralAsia (CA) - Власти Афганистана легализовали в стране вступление в брак с девочками с девяти лет. Об этом сообщает The Times со ссылкой на документ под названием «Принципы разделения супругов».

Как пишет издание, в нем афганские власти фактически отменили фиксированный минимальный брачный возраст для девочек, связав право на вступление в брак с наступлением половой зрелости. Как отмечает The Times, у девочек половое созревание может начинаться в возрасте от восьми до 13 лет. А согласно крупнейшей и старейшей суннитской школе исламского права, минимальный возраст полового созревания составляет девять лет, пишет издание. В документе также говорится, что молчание «девственницы, достигшей половой зрелости», может считаться согласием на брак.

Документ также предусматривает, что брак девочки, заключенный по договоренности отца или деда, предусматривает возможность аннулирования брака только в отдельных случаях, например если муж признан жестоким, психически нездоровым или «морально испорченным». При этом жестокое обращение не считается достаточным основанием для развода.

Ранее, до прихода талибов к власти в Афганистане, минимальный возраст для вступления в брак составлял 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков по закону 1977 года. При этом девочки младше 16 лет могли вступать в брак с разрешения отца или судьи. Однако браки с девочками младше 15 лет были криминализированы законом 2009 года об искоренении насилия в отношении женщин. По данным Amu TV, новое постановление было одобрено лидером талибов Хибатуллой Ахундзадой и вступило в силу.

По оценкам ЮНИСЕФ, 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вышли замуж до 18 лет. В комментарии The Times международные эксперты в сфере правозащиты отметили, что принятый документ фактически легализует насилие в отношении детей.

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила «серьезную озабоченность» по поводу нового закона, принятого в Афганистане, который включает положения о детских браках. В публикации отмечается, что этот кодекс еще больше усиливает дискриминацию в отношении женщин и девочек. «Это подрывает принцип свободного и полного согласия и не обеспечивает защиту наилучших интересов ребенка», — говорится в заявлении.