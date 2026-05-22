В выходные по Узбекистану ожидается дождливая погода

CentralAsia (UZ) - В пятницу и в выходные дни по Узбекистану сохранится неустойчивая погода, сообщает Узгидромет. По большей части территории страны пройдут дожди, местами — ливневые, возможны грозы. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается, по Бухарской и Навоийской областям кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах.

По предгорным и горным районам ожидаются дожди, временами сильные, грозы. Возможны селе-паводковые явления. В отдельных районах не исключено выпадение града.

Ветер 7−12 м/с с усилением до 13−18 м/с, по северу, пустынной зоне и местами по югу возможен пыльный поземок.

22−24 мая температура воздуха составит ночью +13…+18 градусов, днём — +22…+27.

В Ташкенте в пятницу днём пройдёт дождь, возможна гроза. Температура составит +22…+24 градусов.

23 мая ожидается преимущественно сухая погода, лишь к вечеру прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Дневная температура повысится до +25…+27 градусов.

24 мая пройдёт кратковременный дождь с грозой. Температура днём будет в пределах +22…+24 градуса, ночью — +15…+18.

Ветер западный 3−8 м/с, временами с усилением до 10−12 м/с.