ВОЗ: вакцина от нового штамма Эболы будет готова только через шесть-девять месяцев

CentralAsia (CA) - Вакцина от штамма Бундибугио, вызвавшего нынешнюю вспышку лихорадки Эбола в Уганде и ДР Конго, будет готова не раньше чем через шесть-девять месяцев. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление главы подразделения по научно-исследовательской работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Вази Мурти.

Сейчас есть только вакцины от штамма Заир, который, в частности, вызвал вспышку Эболы в Африке в 2014–2015 годах. По словам Мурти, наиболее перспективная вакцина от штамма Бундибугио основывается на тех же принципах, что и вакцина от штамма Заир, но для ее создания нужно время. «Пока что нет доз такой вакцины, которые можно было бы использовать для клинических испытаний. По нашей информации, это займет от шести до десяти месяцев»,— отметил он.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, ситуация в регионе ухудшается из-за продолжающегося вооруженного конфликта. За последние месяцы свои дома были вынуждены покинуть более 100 000 человек. «Медицинские учреждения не могут обеспечивать лечение и эпидемиологический надзор, если сами медработники вынуждены бежать», – заявил Гебрейесус.

По последним данным властей ДР Конго, после начала вспышки Эболы погибли как минимум 160 человек. В двух провинциях выявлен 671 предполагаемый случай заражения вирусом. ООН также сообщала об одном погибшем и еще одном заразившемся в соседней Уганде.