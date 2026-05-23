Более 40 тыс. жителей Калифорнии эвакуированы из-за утечки химикатов

CentralAsia (KZ) -  Около 40 тыс. жителей Южной Калифорнии получили приказ об эвакуации в связи с утечкой химических веществ на предприятии компании GKN Aerospace. Об этом сообщили в ИА Синьхуа.

Инцидент произошел в городе Гарден-Гроув округа Ориндж, где из резервуара с метилметакрилатом начали выделяться опасные пары. 

Утечка произошла 21 мая днем на предприятии по производству авиакосмической техники. Из перегревшегося резервуара с метилметакрилатом, легковоспламеняющимся химическим веществом, используемым в производстве акриловых пластмасс, начали выделяться опасные пары. Всего на объекте имеется три резервуара, в одном из которых произошел сбой системы охлаждения.

Первоначально аварийные бригады полагали, что ситуацию удалось стабилизировать, однако 22 мая обстановка ухудшилась, что привело к расширению зоны эвакуации.

В нескольких городах были закрыты школы и введены экстренные меры реагирования. Власти предупреждают об угрозе взрыва или разлива поврежденного резервуара.

