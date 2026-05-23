Число подтвержденных случаев хантавируса возросло до 12, зарегистрировано три случая смерти, - ВОЗ

CentralAsia (KZ) - Всемирная организация здравоохранения сообщила об увеличении числа подтвержденных случаев заражения хантавирусом до 12 человек. Все случаи связаны со вспышкой заболевания на борту круизного лайнера MV Hondius, передает Синьхуа.

По данным ВОЗ, Нидерланды подтвердили еще один случай заболевания у члена экипажа, который сошел на берег на острове Тенерифе (Испания), был репатриирован и находился на самоизоляции.

Всего зарегистрировано 12 случаев заболевания и три смерти. С 2 мая, когда ВОЗ получила первое сообщение о вспышке, новых смертельных случаев не зафиксировано.

«Мы продолжаем призывать затронутые страны тщательно контролировать всех пассажиров и членов экипажа до конца карантинного периода», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В 30 странах ведется наблюдение более чем за 600 лицами, имевшими контакты с инфицированными. Продолжается установление контактов из группы высокого риска.

