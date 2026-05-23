экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Янез Янша вновь возглавил правительство Словении

CentralAsia (KZ) -  Государственное собрание (нижняя палата парламента) Словении 22 мая утвердило Янеза Яншу на пост премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовал 51 депутат, против — 36. Об этом сообщило Словенское агентство печати (STA).

Перед началом парламентского голосования Янша, лидер Словенской демократической партии, заявил, что приоритетами нового коалиционного правительства станут ускорение развития и роста благосостояния Словении, борьба с коррупцией и организованной преступностью, децентрализация страны и сокращение бюрократии.

Теперь у Янши есть 15 дней, чтобы представить список министров в парламент для утверждения.

Ранее Янша уже занимал пост премьер-министра Словении в периоды с 2004 по 2008 год, с 2012 по 2013 год и с 2020 по 2022 год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com