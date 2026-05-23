Янез Янша вновь возглавил правительство Словении

CentralAsia (KZ) - Государственное собрание (нижняя палата парламента) Словении 22 мая утвердило Янеза Яншу на пост премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовал 51 депутат, против — 36. Об этом сообщило Словенское агентство печати (STA).

Перед началом парламентского голосования Янша, лидер Словенской демократической партии, заявил, что приоритетами нового коалиционного правительства станут ускорение развития и роста благосостояния Словении, борьба с коррупцией и организованной преступностью, децентрализация страны и сокращение бюрократии.

Теперь у Янши есть 15 дней, чтобы представить список министров в парламент для утверждения.

Ранее Янша уже занимал пост премьер-министра Словении в периоды с 2004 по 2008 год, с 2012 по 2013 год и с 2020 по 2022 год.

