Наводнение в Афганистане: 10 человек погибли в провинции Баглан

CentralAsia (KZ) -  По меньшей мере 10 человек, включая женщин и детей, погибли в результате внезапных наводнений, произошедших в ночь на 22 мая в афганской провинции Баглан. Об этом сообщило местное СМИ Tolo news.

Ливни разрушили более 100 жилых домов и затопили тысячи га сельскохозяйственных угодий. Глава провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями Хедаятулла Хамдард сообщил о серьезном ущербе для экономики провинции.

Накануне, вечером 20 мая, сильные ураганы обрушились на южную провинцию Кандагар, в результате чего три человека погибли и шесть пострадали.

