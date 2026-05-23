Наводнение в Афганистане: 10 человек погибли в провинции Баглан
- Казахстан, происшествия
- 12:19, 23 мая 2026
- Просмотров: 520
CentralAsia (KZ) - По меньшей мере 10 человек, включая женщин и детей, погибли в результате внезапных наводнений, произошедших в ночь на 22 мая в афганской провинции Баглан. Об этом сообщило местное СМИ Tolo news.
Ливни разрушили более 100 жилых домов и затопили тысячи га сельскохозяйственных угодий. Глава провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями Хедаятулла Хамдард сообщил о серьезном ущербе для экономики провинции.
Накануне, вечером 20 мая, сильные ураганы обрушились на южную провинцию Кандагар, в результате чего три человека погибли и шесть пострадали.
