SpaceX провела 12-й тестовый запуск ракеты Starship V3 и успешно посадила ее в Индийском океане

CentralAsia (KZ) - Американская частная космическая компания SpaceX 22 мая провела 12-й тестовый запуск ракеты Starship. Космический корабль стартовал с космодрома Starbase в Техасе. Об этом сообщает Синьхуа.

Это первый полет нового поколения ракеты Starship V3, оснащенной модернизированной версией двигателя Raptor, с новой стартовой площадки.

Основная цель тестового полета, как заявили в SpaceX, — оценить эффективность модернизированных систем в реальных условиях. Ракета успешно выровнялась в вертикальное положение, провела около часа в космосе и совершила управляемую посадку на воду в Индийском океане, несмотря на работу без одного из шести двигателей.

Предыдущие испытания Starship V3 отменялись из-за технических проблем. Первый тестовый полет Starship состоялся в октябре 2025 года. NASA планирует использовать Starship для отправки астронавтов на Луну к 2028 году, а SpaceX ставит цель по доставке людей на Марс.

Ракетная система Starship состоит из двух частей: ускорителя Super Heavy длиной около 70 метров и верхней ступени Starship длиной около 50 метров. Обе части спроектированы для повторного использования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения