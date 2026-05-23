Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продан на аукционе за 450 тыс. евро

CentralAsia (KZ) - Часть оригинальной винтовой лестницы Эйфелевой башни, состоящая из 14 ступеней и высотой около 2,7 метра, была продана на аукционе Arcurial во Франции за 450 тыс. евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Изначально стоимость фрагмента оценивалась в 120-150 тыс. евро. Покупателем стал французский коллекционер, имя которого не разглашается.

Проданный фрагмент соединял второй и третий уровни Эйфелевой башни. Конструкция весом 1,4 тонны находилась в частной коллекции более 40 лет. Перед продажей она прошла реставрацию.

Лестница между вторым и третьим уровнями была демонтирована в 1983 году в ходе модернизации и заменена лифтами. После демонтажа конструкция была разделена на 24 части, которые разошлись по миру. Фрагменты лестницы находятся у Статуи Свободы в Нью-Йорке, в музеях Японии, в Диснейленде и в частных коллекциях.

Эйфелева башня была построена к Всемирной выставке 1889 года как временное сооружение, но со временем стала символом Парижа и одной из самых посещаемых достопримечательностей мира.

