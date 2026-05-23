Более 80 человек погибли при аварии на угольной шахте в Китае

CentralAsia (KZ) - В результате аварии на угольной шахте в городе Шаньси, Китай, погибли 82 человека. Инцидент произошел на месторождении Люшэнью. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Представитель горнодобывающей компании Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry Co., ответственной за шахту, задержан. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к полному расследованию обстоятельств происшествия.

«Все регионы и ведомства должны извлечь уроки из аварии, всегда быть бдительными в вопросах безопасности производства, проводить тщательные проверки и устранять различные риски и скрытые опасности, а также решительно предотвращать и сдерживать крупные и серьезные аварии», - цитирует его слова Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ранее сообщалось, что на момент взрыва газа под землей находились 247 рабочих.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения