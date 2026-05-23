Пятеро итальянских дайверов погибли в подводной пещере на Мальдивах

CentralAsia (KZ) - Пятеро граждан Италии погибли во время погружения на Мальдивах, предположительно заблудившись в подводной пещере. Тела дайверов были обнаружены на глубине 50 метров. Об этом сообщает МИД Италии и гендиректор компании Dan Europe, обнаружившей тела.

По предварительной информации, пещера, которую исследовали дайверы, имеет три зала, соединенные узкими проходами. Сложности при поиске возникли из-за большой глубины и необходимости декомпрессии.

Представитель Dan Europe Лаура Маррони пояснила, что после входа в пещеру, которая начинается с большого грота, дайверы прошли через коридор около 30 метров, а затем попали во второй зал. При обратном пути песчаная отмель, возможно, скрыла проход, из-за чего вернуться назад было затруднительно, особенно с ограниченным запасом воздуха.

В ходе поисково-спасательной операции погиб также сержант-майор Мохаммед Махди, спасатель Национальных сил обороны Мальдив.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения