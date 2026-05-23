Британский альпинист установил новый рекорд, покорив Эверест 20 раз

CentralAsia (KZ) - Британский альпинист Кентон Кул 22 мая в 20-й раз поднялся на вершину Эвереста, установив личный рекорд среди альпинистов, не являющихся шерпами. Об этом сообщает Euronews.

Вместе с проводником-шерпом Дордже Гьелзеном Кул достиг вершины высотой 8 849 метров около четырех часов утра по местному времени.

«Больше восхождений на Эверест, чем у любого не шерпа в истории… и при этом он всё ещё делает это так, словно идёт на обычную прогулку по холмам. Абсолютная легенда», - прокомментировал организатор экспедиций Лукас Фуртенбах.

20 мая на Эверест с непальской стороны поднялись 270 альпинистов и проводников, что стало рекордным числом за один день. Отмечается, что двое альпинистов из Индии погибли при спуске.

Опытный горный гид Ками Рита Шерпа ранее на этой неделе поднялся на Эверест в рекордный 32-й раз. Как говорится на его сайте, Ками Рита более трёх десятилетий занимается альпинизмом и совершил свыше 40 восхождений на вершины высотой более 8 000 метров.

Первыми покорителями Эвереста считаются Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей, достигшие вершины в мае 1953 года. Гора Эверест расположена на границе Непала и Тибета.

