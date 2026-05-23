Взрыв на шахте в Китае: не менее 90 погибших, ведутся спасательные работы

CentralAsia (KZ) - На угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая 23 мая произошел взрыв газа, в результате которого погибли не менее 90 человек. Об этом сообщают китайские государственные СМИ.

Катастрофа стала крупнейшей в горнодобывающей отрасли КНР за последнее десятилетие. Инцидент случился накануне вечером на руднике в уезде Циньюань. В момент взрыва под землей находились 247 человек.

Спасательная операция, в которой задействовано около 750 специалистов, продолжается более 20 часов. У большинства пострадавших, доставленных в больницы, диагностированы травмы, вызванные воздействием токсичных газов.

Утром 23 мая сообщалось о подъеме 201 человека, включая тела восьми погибших, однако затем число жертв резко возросло. Причины этого изменения в данных пока не уточняются. Власти задержали двух человек, среди которых владелец шахты.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести тщательное расследование причин аварии и привлечь виновных к ответственности. Премьер Госсовета Ли Цян анонсировал усиление общенационального надзора за охраной труда и проведение внеплановых проверок безопасности на предприятиях.

Шахта, на которой произошла трагедия, работала в три смены и была рассчитана на добычу 1,2 млн тонн угля в год. Местные власти классифицировали рудник как объект с «высокой газовой нагрузкой» из-за повышенного содержания метана.

Провинция Шаньси является одним из ведущих угольных регионов Китая. Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, уголь по-прежнему составляет более половины энергопотребления страны. Угольная отрасль Шаньси известна низкими стандартами безопасности, хотя ситуация улучшается. Последняя крупная авария на шахте в Китае произошла в начале 2023 года во Внутренней Монголии, когда при обрушении рудника погибли 53 человека. Тогда центральное правительство ужесточило требования к угольной отрасли.

