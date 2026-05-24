В 11-м Улан-Баторском марафоне приняли участие более 46 000 бегунов и спортсменов из 42 стран. Видео

CentralAsia (MNG) - В общей сложности на Улан-Баторский марафон 2026 года зарегистрировались 46 306 участников, что на 18.6 тысячи или 67.5% больше, чем в 2025 году. 23 мая, в забеге также примяли участие 430 бегунов из 42 стран, включая Англию, США, Китай, Южную Корею, Японию и Кению, — сообщает MiddleAsianNews.

11-й ежегодный Улан-Баторский марафон проходил под лозунгом «Каждый шаг этичен, каждый успех ценен». В этом году на забег зарегистрировалось более 46 000 человек, и его цель — популяризация физической активности и здорового образа жизни. Это более чем вдвое превышает число участников в прошлом году. В забеге также приняли участие 430 бегунов из 42 стран, Англию, США, Китай, Южную Корею, Японию и Кению.

В этом году Всемирная легкоатлетическая федерация официально измерила и сертифицировала трассы международного забега «Улан-Баторский марафон» протяженностью 21 и 41 километр. Наличие сертифицированной трассы — это событие, которое не только расширяет возможности для участия спортсменов мирового класса, но и подчеркивает развитие легкой атлетики в нашей стране.

В марафоне приняли участие 100 судей и 2500 волонтеров.

Медицинскую помощь оказала команда из 152 человек. В этом году количество пунктов водоснабжения увеличено: вдоль трассы расположены девять пунктов с водой и пять пунктов питания.

