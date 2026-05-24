Оюунтөгс завоевала серебро на чемпионате штата Иллинойс NPC 2026 года

CentralAsia (MNG) - Чемпионат штата Иллинойс NPC 2026 года по фитнесу успешно прошел, продвигая таких видов, как бодибилдинг, классический фитнес, фитнес, фигура, бикини, велнес и фитнес-моделирование в штате Иллинойс, — информирует MiddleAsianNews.

Монгольская спортсменка успешно выступила в категории бикини класса С и завоевала серебро. В ее категории Дженнифер Осита завоевала золото, а Чандана Дхавала — бронзу. А наша монголка Оюунтөгс Келло — серебро.

«Мое второе выступление на сцене — это была сцена моей мечты, Arnold Amateur 2025. Я искренне горжусь своим прогрессом и глубоко благодарна. Были сложные дни, полные болезней, травм и нервных срывов, но путь все равно был прекрасен. Каждый день я выбирала сосредоточиться на своей цели, а не на трудностях, с которыми сталкивалась!» — написала Оюунтөгс.

В федерациях бодибилдинга и фитнеса (таких как NPC или IFBB) «Класс C» в категории «Бикини» обычно обозначает определенную ростовую категорию. Точный диапазон роста для класса C зависит от того, на сколько всего категорий по росту разделены участники соревнований (например, 2, 3, 4 или 8 категорий). В стандартной системе с 3 категориями класс C предназначен для участников ростом выше 168 см (5 футов 6 дюймов) и часто обозначается как «высокий» класс. На соревнованиях с большим количеством категорий по росту точный диапазон роста будет соответствующим образом скорректирован.

Поскольку участники класса C, как правило, выше ростом, судьи обращают внимание на сбалансированное, стройное и здоровое телосложение, которое визуально удлиняет тело, не создавая при этом ощущения громоздкости или чрезмерной мускулатуры.

