На Филиппинах обрушился строящийся девятиэтажный отель: 24 человек спасли из-под завалов

CentralAsia (KZ) - В городе Анхелес провинции Пампанга на севере Филиппин утром 24 мая обрушился девятиэтажный строящийся отель. 26 человек были спасены после обрушения, сообщили местные власти.

По данным Управления по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий города Анхелес, 24 человека были извлечены из-под завалов рухнувшего здания. Еще двое спасены из соседнего апарт-отеля, который также пострадал.

Спасательные работы продолжаются, ведутся поиски тех, кто может оставаться под обломками.

Ранее сообщалось, что под завалами могли находиться не менее 30 человек. Обрушение произошло после сильных дождей и ураганного ветра, обрушившихся на город вечером 23 мая. Причины происшествия выясняются.

