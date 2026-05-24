В округе Ориндж Калифорнии объявили ЧП из-за угрозы взрыва резервуара с химикатами

CentralAsia (KZ) - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 23 мая объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж после инцидента с химическими веществами на предприятии GKN Aerospace в городе Гарден-Гроув. Об этом сообщает ИА Синьхуа.

Причиной стала нестабильная температура в резервуаре с метилметакрилатом (ММА) — легко воспламеняющимся промышленным химическим веществом, используемым в производстве акриловых пластиков и в аэрокосмической отрасли. Температура внутри резервуара достигла 32,22 градуса по Цельсию, увеличившись с 25 градусов за предыдущие сутки.

Представители пожарной службы предупредили о двух возможных сценариях развития событий: разрыв резервуара с утечкой токсичных химикатов или взрыв, который может повлечь за собой детонацию других резервуаров поблизости.

Ранее сообщалось, что около 40 тыс. жителей Южной Калифорнии получили приказ об эвакуации в связи с утечкой химических веществ на предприятии компании GKN Aerospace.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения