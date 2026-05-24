экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В результате проливных дождей в Юго-Западном Китае погиб 1 человек, 17 пропали без вести
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Один человек погиб, 17 пропали без вести в результате сильных дождей в районе Юнчуань города Чунцин на юго-западе Китая. Инцидент произошел вечером 23 мая, сообщили местные власти.

По данным штаба по борьбе с наводнениями и спасательным операциям, сильный ливень обрушился на район с вечера 23 мая до утра 24 мая.

Максимальное количество осадков — 296,6 мм — было зафиксировано в квартале Чашаньчжухай в период с 02:00 до 04:00 24 мая, при этом максимальная почасовая интенсивность составила 103,6 мм.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com