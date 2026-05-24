экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Стрельба у Белого дома в США: нападавший убит, один прохожий ранен

CentralAsia (KZ) -  В Вашингтоне у ограды Белого дома вечером 23 мая произошла перестрелка между неизвестным мужчиной и сотрудниками Секретной службы США. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным Секретной службы, мужчина достал из сумки оружие и открыл огонь по сотрудникам. В ответ нападавшего ранили, он был доставлен в больницу, где скончался. Личность нападавшего не разглашается. Ведется расследование, дополнительная информация будет опубликована позже.

В ходе перестрелки был ранен случайный прохожий, его состояние неизвестно. Сотрудники Секретной службы не пострадали.

Президент США Дональд Трамп находился в Белом доме во время инцидента. Он был уведомлен о случившемся.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com