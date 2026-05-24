Стрельба у Белого дома в США: нападавший убит, один прохожий ранен

CentralAsia (KZ) - В Вашингтоне у ограды Белого дома вечером 23 мая произошла перестрелка между неизвестным мужчиной и сотрудниками Секретной службы США. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным Секретной службы, мужчина достал из сумки оружие и открыл огонь по сотрудникам. В ответ нападавшего ранили, он был доставлен в больницу, где скончался. Личность нападавшего не разглашается. Ведется расследование, дополнительная информация будет опубликована позже.

В ходе перестрелки был ранен случайный прохожий, его состояние неизвестно. Сотрудники Секретной службы не пострадали.

Президент США Дональд Трамп находился в Белом доме во время инцидента. Он был уведомлен о случившемся.

