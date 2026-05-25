В Хитачинаке начались совместные учения монгольских и японских инженерно-саперных войск под названием «Дорога-2026»

CentralAsia (MNG) - Япония и Монголия продолжают укреплять партнерство в сфере обороны, обмениваясь знаниями и опытом для содействия международному сотрудничеству, — сообщает MiddleAsianNews.

18 мая начались совместные учения «Дорога-2026» между Вооруженными силами Монголии и инженерным подразделением Сил самообороны Японии, базирующиеся в Инженерной школе Сил самообороны Японии (лагерь Кацута) в Хитачинаке, префектура Ибараки.

Министерство обороны Монголии и Сухопутные силы самообороны Японии возглавляют программу наращивания потенциала Вооруженных сил Монголии, уделяя особое внимание инженерным навыкам для миротворческих операций ООН.

Программа часто включает в себя практическое обучение в Японии — в частности, в Инженерной школе Сил самообороны Японии (лагерь Кацута), расположенном в Хитачинаке, префектура Ибараки, — а также полевые учения в Монголию.

В ходе церемонии открытия учений генерал-майор Ёсихару Такаси, директор инженерной школы Командования сухопутных войск Сил самообороны Японии, в своей речи отметил, что совместные учения инженерных войск двух стран проводятся уже двенадцатый год, подчеркнув, что это наиболее стабильная и эффективная совместная подготовка и практика вооруженных сил двух стран.

Он также упомянул, что это второй год реализации проекта строительства миротворческой военной базы, и сказал, что на этот раз обучение будет сосредоточено на строительстве, развитии, электро- и водоснабжении, с упором на подготовку квалифицированных офицеров.

В совместных учениях принимают участие 15 военнослужащих Вооруженных сил Монголии под командованием подполковника Г. Хатантөмөра, специалиста по инженерным вопросам Генерального штаба Вооруженных сил. Они изучат строительство объектов миротворческих сил, их инфраструктуру, а также системы электро- и водоснабжения.

Теоретическая подготовка продолжится в Японии до 19 июня, а практическая подготовка – в Монголии в августе.

Проект, реализуемый с 2014 года, расширяет возможности Монголии по направлению квалифицированных военных инженеров в миссии ООН и улучшает общую двустороннюю оперативную совместимость.

В последнее время сотрудничество между двумя странами активно развивалось, приносило конкретные результаты, укреплялось взаимопонимание, доверительный диалог и сотрудничество в области региональной безопасности и стратегических вопросов. Недавно Силы самообороны Японии сыграли важную роль в международных полевых учениях, организованных в Монголии.

