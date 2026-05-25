Госдеп США продолжает оказывать щедрую помощь монголам в восстановлении их культурного наследия

CentralAsia (MNG) - По информации, предоставленной MiddleAsianNews, Соединенные Штаты и Монголия сотрудничают в деле сохранения Золотой ступы и храмового комплекса в монастыре Эрдэнэ-Зуу

22 мая 2026 года представители посольства США во главе с послом Ричардом Л. Буанганом, совместно с представителями Совета искусств Монголии (СИM), Всемирного фонда памятников (WMF) и монастыря Эрдэнэ-Зуу, дали старт двухлетнему проекту под названием «Сохранение Золотой ступы и храмового комплекса монастыря Эрдэнэ-Зуу».

Эта инициатива, финансируемая Фондом послов по сохранению культуры Государственного департамента США, направлена ​​на защиту бесценного культурного наследия Монголии и укрепление потенциала страны в области сохранения культуры.

Проект, завершение которого ожидается в мае 2028 года, предусматривает реставрацию культовой Золотой ступы, являющейся духовным центром монастыря Эрдэнэ-Зуу. Грант позволит сформировать группу экспертов-консультантов; провести всестороннюю документацию и оценку состояния объекта; закупить необходимые материалы и оборудование; подготовить площадку и осуществить физическую реставрацию Золотой ступы; а также организовать обучение местных специалистов для повышения квалификации в области охраны памятников и содействия вовлечению общественности и повышению осведомленности о проблеме.

«Помощь в сохранении этого храма свидетельствует об огромном уважении и восхищении, которые Америка испытывает к Монголии», — заявил посол США Ричард Л. Буанган во время своего выступления в монастыре Эрдэнэ-Зуу. «Вместе мы сохраним это бесценное культурное сокровище для будущих поколений. Этот проект также символизирует важность, которую обе наши страны придают свободе вероисповедания, и роль, которую буддизм сыграл в формировании истории, самобытности и культуры Монголии. Это сотрудничество позволит использовать силу международного взаимодействия и экспертных знаний для сохранения исторических монастырей и религиозных артефактов Монголии, многие из которых были почти уничтожены во время религиозных чисток конца 1930-х годов».

Этот объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 2025 года, чтобы мобилизовать поддержку его сохранения. Расположенная на территории Эрдэнэ-Зуу — старейшего буддийского монастыря Монголии, основанного в 1586 году потомками Чингисхана на руинах Хархорина, древней столицы Монгольской империи, — Золотая ступа является центральным элементом комплекса, воплощающего наследие Монгольской империи и буддийского наследия Монголии благодаря уникальному сочетанию монгольских, китайских и тибетских архитектурных стилей.

Завершение проекта обеспечит долгосрочное сохранение одного из важнейших объектов культурного наследия Монголии и укрепит национальный потенциал в области сохранения и управления наследием.

Это партнерство подчеркивает уважение США к богатой истории, культуре и литературному наследию Монголии, а также демонстрирует американское лидерство в технологических инновациях для сохранения мирового наследия.

Фонд послов США по сохранению культуры поддерживает разнообразные проекты, классифицируемые по категориям: материальные исторические объекты, музейные коллекции и нематериальные культурные проявления. С момента своего создания в 2001 году фонд профинансировал более 1000 проектов в 133 странах мира. Ежегодно фонд отбирает от 25 до 35 проектов по всему миру, распределяя многомиллионные инвестиции для защиты мировой истории. В Монголии с 2003 года фонд поддержал 24 проекта на сумму $2.1 млн. В этом году программа отмечает 25-летие со дня своего создания и 250-летие независимости Соединенных Штатов.

