Опубликована книга доктора Энхсувд Баярсайхан «Исследование лексики средневекового монгольского языка»

CentralAsia (MNG) - Изучение лексики средневекового монгольского языка (XIII-XVI веков) играет важную роль в определении исторической эволюции и взаимосвязей монгольского языка, — пишет MiddleAsianNews.

Монография «Исследование лексики средневекового монгольского языка» доктора Энхсувд Баярсайхан, старшего преподавателя кафедры монгольского языка и лингвистики им. Лувсанвандана Шадава, факультета гуманитарных наук, Школы естественных наук, Монгольского университета науки и технологий, теперь находится в руках исследователей.

В данной работе систематически исследуется лексика средневековых монгольских письменных артефактов. При этом проводится классификация лексики письменных артефактов, включая исконно монгольские слова, арабские, маньчжурско-тунгусские, санскритско-тибетские, тюркско-уйгурские и китайские слова, а также устанавливаются основные критерии.

Кроме того, лексика средневековых монгольских языковых артефактов была классифицирована на четыре категории: общеупотребительные слова в артефактах монгольской и китайской письменности, монгольской и клинописной письменности, монгольской и арабской письменности, китайской и арабской письменности, клинописной и арабской письменности, а также клинописной и китайской письменности, с уточнением значения, употребления и частоты встречаемости редких слов.

Данная работа является одной из серии работ на ту же тему в рамках восьмичастного проекта «Монгольская лингвистика», инициированного и реализуемого кафедрой монгольского языка и лингвистики.

ЭНХСУВД Баярсайхан

Ранее опубликованная в 2023 году работа «Исследование состава и частоты лексики средневековых монгольских письменных памятников» — это исследование доктора наук Энхсувд Баярсайхан, в котором подробно рассматривается развитие монгольского языка, эволюция лексики, влияние иностранных языков и модели использования языка с точки зрения статистики и лингвистики в период с XI по XVI века.

Научное значение данной работы заключается в том, что она количественно подтверждает структуру лексики среднемонгольского языка, представляющего собой переход от древнемонгольского языка к современному монгольскому, служит ключевым инструментом для составления «Частотного словаря» и «Указателя слов» среднемонгольского языка, а также для правильной расшифровки оригинальных текстов. Она также дает четкое представление о времени и пространстве мышления монголов того времени, а также об их отношениях с зарубежными странами на основе лингвистических данных.

Что касается сферы применения, упомянутой в исследовании состава и частоты словарного запаса средневековых монгольских письменных памятников, то слова, связанные с животноводством и военным делом, имеют высокую частоту встречаемости в силу содержания текста, что в значительной степени соответствует частотному словарю современного монгольского языка.

