Австралийцы, жители Южной и Северной Америки успешно ведут бизнес в Монголии

CentralAsia (MNG) - По информации MiddleAsianNews, бренд Fairfield был впервые основан в 2010 году в аймаке Архангай австралийской семьей Мюррей и Элизабет Бенн, которые открыли свой новый филиал в аймаке Ховд в сотрудничестве с молодыми людьми из Америки и Бразилии.

Они стремятся сделать Fairfield Hovd вашим «домом вдали от дома» на время вашего пребывания. Их дружелюбный и внимательный персонал сделает все возможное, чтобы ваше пребывание было комфортным. Они уверены, что вы найдете матрасы удобными, душ горячим, номера чистыми, а Wi-Fi — быстрым.

«Насладитесь спокойным отдыхом, так как всех наших гостей просят соблюдать тишину после 22:00 каждый вечер. Каждое утро наслаждайтесь горячим завтраком и кофе в нашем кафе, включенными в стоимость номера», — написали они.

Помимо предоставления таких услуг, как гостевые дома, кафе и отели, они также предлагают специальные экскурсии по Монголии для иностранных туристов.

«Мы рады объявить об открытии нашего нового филиала Fairfield в Ховде, на крайнем западе Монголии. Поздравляем Марвина и Хейли, а также Лукаса и Джулианну с торжественным открытием вчера! Место выглядит великолепно!

Всем путешественникам, которые полюбили Fairfield в Архангае, сообщаем, что теперь вы можете насладиться тем же потрясающим кофе, отличной едой и комфортной атмосферой и в Ховде.

Приезжайте к нам в Архангай, а теперь и в Ховд!» — объявили в компании.

Марвин и Хейли, Лукас и Джулианна официально открыли филиал в Ховде в ноябре 2023 года и до сих пор отвечают за бронирование, управление и организацию поездок.

«Они свободно говорят по-монгольски. Я был так горд видеть этих молодых людей, приехавших со всей Северной и Южной Америки, чтобы жить со своими семьями в Ховде, самом западном регионе Монголии, обучая своих детей онлайн и на дому, и неустанно трудясь. Декор, атмосфера и качество создали прекрасную обстановку, в которой чувствуешь себя как за границей. Когда их спрашивают, когда они вернутся на родину, они смеются и говорят: «Не думаем, что когда-нибудь, одному Богу известно, когда мы вернемся». Большинство их клиентов — монголы, и они говорят, что очень хотят развивать туризм в Ховде. Если вы приедете в Ховд, обязательно посетите гостевой дом-кафе Fairfield Khovd!» — написал Ганзориг Ванчиг (известный в социальных сетях как Винзо), монгольский бизнесмен, специалист по брендингу, медиа-активист и общественный деятель.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения