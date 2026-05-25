Монгольская компания Unitel Group присоединяется к глобальной партнерской экосистеме Dell

CentralAsia (MNG) - Нa Technologies World 2026 были освещены новые тенденции в области ИИ, агентской инфраструктуры и корпоративных экосистем, — передает MiddleAsianNews.

Монгольская компания Unitel Group официально присоединилась к глобальной партнерской экосистеме Dell Technologies во время мероприятия Dell Technologies World 2026 в Лас-Вегасе. Это событие закрепляет за Unitel статус стратегического партнера, став одним из мировых лидеров в сфере технологий для локализации решений в области искусственного интеллекта, облачных технологий и корпоративных данных в Монголии.

Форум Dell Technologies World 2026, ведущее мировое технологическое мероприятие, продолжается в Лас-Вегасе, США.

В этом году форум посвящен переходу искусственного интеллекта от экспериментальной стадии к уровню реальной бизнес-инфраструктуры и операционной деятельности. Ключевыми темами станут агентный ИИ, фабрика ИИ, гибридная и безопасная корпоративная архитектура, а также подходы «преобразование данных в действия», позволяющие трансформировать данные в реальные решения и автоматизацию.

В ходе вступительной речи на форуме основатель и генеральный директор Dell Technologies Майкл Делл представил глобальную технологическую экосистему компании и стратегические партнерства, а одним из главных моментов презентации стало официальное включение монгольской группы компаний Unitel в визуальную часть презентации.

Монгольская компания Unitel Group является официальным партнером Dell Technologies, и ее включение в эту глобальную презентацию демонстрирует партнерство группы с международными технологическими гигантами. Благодаря этому Unitel Group занимает видное место в глобальной экосистеме и партнерской сети Dell, наряду с Google, Microsoft, NVIDIA и лидерами нового поколения в индустрии искусственного интеллекта, такими как DeepSeek и Mistral AI.

В последние годы Unitel Group успешно перешла от традиционной модели телекоммуникационного оператора к цифровой экосистеме, быстро расширяя свои медиа, развлекательные, бизнес-решения и цифровые услуги. Например, расширение деятельности в таких областях, как финтех, OTT, облачные технологии, корпоративные решения, центры обработки данных, разработка искусственного интеллекта и цифровые платформы, основанные на данных, демонстрирует, что группа является одним из пионеров цифровой трансформации в азиатском регионе.

Это стало очевидным во время мероприятия Dell Technologies World 2026, которое продемонстрировало, что стратегии Unitel Group в области цифровой инфраструктуры, технологического партнерства и развития экосистемы соответствуют международной технологической среде.

Стратегическая интеграция: Unitel переходит от простого внедрения технологий к роли стратегического партнера, предоставляя передовую инфраструктуру Dell на основе искусственного интеллекта и гибридные облачные экосистемы для монгольского рынка.

Глобальная экосистема: Партнерство признает возможности Unitel в области цифровой инфраструктуры и приводит их в соответствие с международными технологическими тенденциями.

Объявление о мероприятии: Это важное событие было официально отмечено на конференции Dell Technologies World 2026, где были представлены глобальные партнерские проекты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения