Объявлены группы Кубкa мира по баскетболу 3х3 2026 года: мужские и женские сборные Монголии попали в группу B

CentralAsia (MNG) - Все готово к еще одному захватывающему Кубку мира по баскетболу 3х3 FIBA: официально подтвержден состав групп для финала 2026 года в Варшаве, Польша, который пройдет с 1 по 7 июня. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В соревнованиях примут участие 20 лучших мужских и 20 лучших женских команд мира, и ожидается неделя динамичных и напряженных состязаний, в которых страны будут бороться за мировое первенство в самом сердце Польши. Действующие чемпионы и постоянные претенденты снова окажутся в центре внимания, но, учитывая глубину таланта во всех группах, болельщиков ждут сюрпризы, восходящие звезды и незабываемые моменты.

Шесть финалистов определились с путевками в Варшаву после захватывающих двух дней квалификационного турнира Кубка мира по баскетболу 3х3 2026 года в Сингапуре 11-12 апреля. Венгрия, Литва и Филиппины обеспечили себе места в женской сетке, а Новая Зеландия, Чехия и Бразилия — в мужской, завершив формирование состава участников турнира этого года.

Мужские группы:

Группа A: Сербия, Австрия, Испания, Австралия, Мадагаскар

Группа B: США, Латвия, Монголия, Чехия, Польша

Группа C: Нидерланды, Германия, Китай, Япония, Новая Зеландия

Группа D: Литва, Франция, Бельгия, Пуэрто-Рико, Бразилия

В мужском турнире в группе А выступают сильная сборная Сербии, обладательница шести титулов чемпиона мира FIBA ​​3x3, а также действующие чемпионы Испания, чемпионы Кубка Африки FIBA ​​3x3 Мадагаскар, Австрия и Австралия. Ожидается, что группа будет очень конкурентной.

В группе B лидируют победители Кубка чемпионов FIBA ​​3x3 2026 года — сборная США и золотая медалистка Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3x3 — Латвия, а также сильные соперники из Монголии, Чехии и принимающей страны — Польши.

В группе C собрались чемпионы Олимпийских игр 2024 года в Париже — Нидерланды, а также Германия, Китай, Япония и чемпионы Кубка Азии по баскетболу 3х3 FIBA ​​— Новая Зеландия, что предлагает захватывающее сочетание европейской структуры и азиатского колорита.

Тем временем, в группе D собралось множество сильных команд: чемпионы Кубка Европы FIBA ​​3x3 Литва, Франция, Бельгия, Пуэрто-Рико и Бразилия сразятся друг с другом в, пожалуй, самой сложной группе турнира.

Женские группы:

Группа A: Нидерланды, Польша, Чехия; Азербайджан, Мадагаскар

Группа B: Испания, США, Монголия, Венгрия, Австралия

Группа C: Китай, Германия, Италия, Латвия, Филиппины

Группа D: Франция, Канада, Япония; Украина, Литва

В женской группе А участвуют действующие чемпионки мира по баскетболу 3х3 Нидерланды, Польша, Чехия, Азербайджан и чемпионки Кубка Африки по баскетболу 3х3 Мадагаскар. Хозяйки турнира стремятся пройти как можно дальше перед своими болельщиками.

В группе B лидируют Испания и чемпионы Кубка Америки по баскетболу 3x3 США, к которым присоединились серебряные призёры Кубка мира по баскетболу 3x3 2025 года Монголия, Венгрия и победители Кубка Азии по баскетболу 3x3 Австралия. Эта группа полна атлетизма и опыта.

В группе C чемпионы Олимпийских игр 2024 года в Париже – Германия – сразятся с Китаем, Италией, Латвией и Филиппинами, где в открытой борьбе за квалификацию встретятся как молодые, так и состоявшиеся команды.

Группа D завершает соревнования, в нее входят Франция, Канада, Япония, Украина и Литва, что создает предпосылки для еще одной напряженной борьбы между элитными командами в этом виде спорта.

Турнир начнётся с группового этапа, который пройдёт в первые дни, где команды будут соревноваться по круговой системе внутри своих групп. Лучшие команды выйдут в плей-офф, кульминацией которого станет финал 7 июня, где будут коронованы новые чемпионы мира FIBA ​​3x3.

Учитывая стремительный рост популярности баскетбола 3х3 во всем мире, Кубок мира FIBA ​​3x3 2026 года в Варшаве обещает стать одним из самых конкурентных и зрелищных в истории.

