Амстердамский RABOBANK одержал победу на Hamburg Challenger 2026 и пробивает путевку в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Как информирует MiddleAsianNews, Уорти де Йонг (Worthy de Jong) вдохновил команду Amsterdam RABOBANK на первую победу в Pro Circuit в 2026 году.

Амстердамский RABOBANK (Нидерланды) завоевал титул чемпиона турнира FIBA ​​3x3 Hamburg Challenger 2026, обыграв Тулузу (Франция) со счетом 21-16 в напряженном финале 23 мая.

Благодаря этому результату, команды RABOBANK, Toulouse и Aachen (Германия) обеспечили себе места в квалификации мирового тура FIBA ​​​​3x3 в Улан-Баторе.

На протяжении всего уик-энда амстердамский RABOBANK выглядел как настоящий претендент мирового класса и завершил свою доминирующую кампанию впечатляющей победой в чемпионате в Гамбурге.

Голландский гранд начал турнир с убедительных побед над Los Angeles (США) и Utrecht (Нидерланды), а затем в четвертьфинале выстоял в противостоянии с опасной командой Toronto (Канада). После этого Амстердам повысил градус в полуфинале, вырвавшись вперед в концовке матча против Fuengirola (Испания) благодаря еще одной уверенной игре во всех аспектах.

В финале амстердамская команда в очередной раз продемонстрировала свою фирменную сбалансированность, физическую силу и умение точно бросать. Ян Дриссен (Jan Driessen) набрал 7 очков в решающем матче, а Брайан Альбертс (Bryan Alberts) в концовке обеспечил победу своей команде.

Суперзвезда Уорти де Йонг был признан MVP после очередного блестящего выступления на Pro Circuit. Голландский игрок завершил турнир с показателем ценности игрока 38,2, а также набрал 32 очка и реализовал 7 штрафных бросков.

Это первая победа Amsterdam RABOBANK на этапе Pro Circuit в сезоне 2026 года, которая придала команде столь необходимый импульс перед следующим этапом World Tour.

Второе место: Toulouse (Франция)

Toulouse в очередной раз показала, почему она остается одной из самых опасных команд на профессиональном турнире.

Во главе с Франком Сегелой и Уго Сухаром французская команда уверенно прошла групповой этап, одержав победы над Bochum SPARKASSE (Германия) и Marijampole MANTINGA (Литва), а затем легко обыграла Barcelona (Испания) в четвертьфинале.

Самым ярким моментом турнира стал камбэк в полуфинале против неожиданного соперника из Aachen. Уступая 17-13 в концовке, Toulouse завершила игру невероятным рывком 8-0, во многом благодаря точным штрафным броскам, и одержала драматическую победу со счетом 21-17.

Хотя в финале им не удалось выйти в финал, Toulouse все же обеспечила себе ценное место в квалификации на Мировой тур FIBA ​​3x3 в Улан-Баторе и еще больше укрепила свои позиции как одна из элитных команд на турнире.

Финал

Финал между RABOBANK и Toulouse оправдал ожидания с самого начала, поскольку оба гранда обменивались результативными бросками в напряженной начальной части матча.

Счет был равным — 4:4, прежде чем RABOBANK начал создавать отрыв в середине игры. Ян Дриссен стал инициатором решающего перелома в игре, набрав три очка подряд, и голландская команда вырвалась вперед со счетом 14:10.

Затем защита RABOBANK значительно усилилась, а их игра в пас продолжала создавать качественные возможности для бросков. Они увеличили преимущество до 17:10 менее чем за пять минут до конца и больше не позволили «Тулузе» приблизиться к сопернику.

Toulouse попыталась отыграться благодаря Сегеле и Сухарду, сократив отставание до 19:14 в концовке, но RABOBANK сохранил контроль под давлением. Брайан Альбертс в итоге забил два последних очка, обеспечив убедительную победу в чемпионате со счетом 21:16.

Три лучших команды — RABOBANK (Нидерланды), Toulouse (Франция) и Aachen (Германия) — официально завоевали путевки на Мировой тур FIBA ​​3x3 в Улан-Баторе.

В частности, Aachen стал одной из главных сенсаций турнира, пройдя квалификационный этап, выиграв все свои матчи первого дня и в итоге дойдя до полуфинала благодаря выдающимся выступлениям Кевина Йебо и Кости Мушиди.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения