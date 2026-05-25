Россия уступает Монголии и Индонезии по экспорту угля в Китай

CentralAsia (MNG) - В апреле импорт угля из Монголии в Китай вырос на 61%, что позволило стране обогнать Индонезию, которая традиционно является крупнейшим в мире экспортером угля и долгое время была главным поставщиком этого топлива в Китай, — сообщает MiddleAsianNews.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, опубликованным в среду, Монголия экспортировала через границу в соседний Китай 11.33 миллиона метрических тонн угля, немного опередив Индонезию, которая продала 11.12 миллиона тонн, что на 22% меньше, чем годом ранее.

За первые четыре месяца года объемы поставок из Индонезии снизились на 8%, но сохранили лидерство над Монголией, составив 61.43 млн тонн против 39.37 млн ​​тонн, несмотря на то, что объемы поставок из Монголии выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Увеличение внутреннего производства и снижение местных цен на уголь снизили конкурентоспособность импортируемых из Индонезии низкокалорийных грузов на китайском прибрежном рынке», — говорится в аналитической записке морской платформы Signal Ocean.

После того, как в среду крупнейший экспортер сырьевых товаров представил масштабный план по централизации экспорта угля, а также других ключевых товаров, включая пальмовое масло, под управлением государственной компании, может возникнуть еще большая волатильность на рынке поставок угля в Индонезию. Инвесторы были обеспокоены этим планом, который, по словам президента Прабово Субианто, направлен на усиление контроля над ценообразованием.

В апреле импорт Китая из России и Австралии, занимающих третье и четвертое места среди поставщиков, сократился на 30% и 39% соответственно.

Снижение объемов импорта произошло на фоне сокращения Китаем общего объема импорта угля. В апреле импорт угля в Китай сократился на 14% в годовом исчислении до 33.1 млн метрических тонн, а с начала года снижение составило 2.1% и достигло 149.4 метрических тонн.

