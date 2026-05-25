Россия в ночь на 24 мая нанесла удар по Украине «Орешником»

CentralAsia (CA) - В ночь на 24 мая российские военные массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Основной удар пришелся на Киев и область.

По данным Воздушных сил ВСУ, в общей сложности Россия применила по Украине 690 средств воздушного нападения — 600 беспилотников и 90 ракет, включая «Орешник», «Кинжалы», «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и Х-101. 16 ракет и 51 дрон попали в объекты в 54 локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов по городам страны, нанесенных в ночь на воскресенье, погибли по меньшей мере четыре человека, около 100 получили ранения.

В результате ударов по Киеву были повреждены и разрушены многие культурные и исторические объекты, жилые дома и некоторые правительственные здания. В том числе разрушены торговый центр и музей истории аварии на Чернобыльской АЭС. Получили повреждения несколько музеев, театры, а также здания Кабинета министров и МИД страны.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что нанесенный в ночь на воскресенье удар по украинской столице стал самым сильным с начала конфликта по числу локаций с повреждениями.

Минобороны России подтвердило, что российские войска нанесли по «объектам военного управления» Украины удар комплексом «Орешник», а также ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».

В ведомстве добавили, что удар был нанесен в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Позже Минобороны уточнило, что среди целей были объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки. В российском ведомстве заявили, что по объектам гражданской инфраструктуры «никаких ударов не планировалось и не осуществлялось».

По словам Зеленского, РФ ударила «Орешником» по городу Белая Церковь, расположенному недалеко от Киева.

«Путин уже и слово «ура» не может нормально выговорить — шамкает, — а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой «Орешник» по Белой Церкви. Реально неадекват», сказал Зеленский. Он призвал союзников, включая США и Европу, отреагировать на атаку усилением помощи Украине и оказанием давления на Россию с целью защиты людей и установления мира.

Атака на Киев стала ответом на удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске Луганской области 22 мая. По сообщениям местных властей, в результате погиб 21 человек: 18 из них — девушки 18-23 лет. Владимир Путин в пятницу поручил Минобороны подготовить ответ на этот удар, который он назвал «целенаправленным». В Генштабе ВСУ утверждали, что били не по общежитию, а по штабу российского БПЛА-подразделения «Рубикон».