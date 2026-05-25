Учебный год завершился в школах Казахстана

CentralAsia (KZ) - В казахстанских школах завершился учебный год. Для выпускников 11-х классов пройдут торжественные линейки и прозвенит последний звонок. В этом году обучение завершают более 3,9 млн школьников, из которых свыше 215 тысяч – одиннадцатиклассники.

Для остальных школьников проведут классные часы на тему «Білімім – Отаныма!», на которых учителя подведут итоги учебного года, отметят достижения учащихся и самые яркие события школьной жизни. Также школьникам предоставят рекомендательные списки литературы на период летних каникул.

Собирать деньги на подарки учителям, проводить мероприятия в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе детским садам, школам и колледжам категорически запретили. В эти дни полиция перешла на усиленный режим работы, родителей призвали не допускать опасных поездок выпускников на автомобилях.

По итогам учебного года на получение аттестата с отличием претендуют более 31 тысячи девятиклассников и 18 тысяч одиннадцатиклассников. Для учащихся девятых классов итоговые экзамены пройдут с 29 мая по 11 июня. Они сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам. Государственные экзамены для выпускников 11 классов пройдут со 2 по 15 июня. Учащиеся сдадут пять экзаменов, один из них – в устном формате.

Торжественная церемония вручения аттестатов об основном и общем среднем образовании пройдёт в организациях образования 17-18 июня.

