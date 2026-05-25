В мае 2026 года жители Узбекистана отдохнут 14 дней

CentralAsia (UZ) - Май 2026 года для жителей Узбекистана оказывается самым насыщенным выходными месяцем последних лет — будет сразу 14 выходных.

По производственному календарю, при пятидневной рабочей неделе в мае будет 17 рабочих и 14 выходных и праздничных дней. При шестидневной рабочей неделе — 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней.

Самые длинные выходные придутся на конец месяца. Курбан-хайит в Узбекистане в 2026 году будет отмечаться 27 мая. Согласно постановлению президента, 28 и 29 мая определены дополнительными нерабочими днями для всех работников независимо от вида рабочей недели. Для работников при шестидневной рабочей неделе дополнительным выходным также определено 30 мая.

В результате на Курбан-хайит в стране получится пятидневный период отдыха — с 27 по 31 мая. Для работников при пятидневной неделе это будут 27 мая, дополнительные выходные 28 и 29 мая, а также обычные выходные 30 и 31 мая. Для шестидневной недели 30 мая также определено дополнительным выходным днем.

Майские выходные связаны не только с Курбан-хайитом. В календаре также учитывается 9 мая — День памяти и почестей. В 2026 году он приходится на субботу, поэтому при пятидневной рабочей неделе дополнительным днем отдыха становится понедельник, 11 мая. Кроме того, 8 мая и 26 мая являются предпраздничными сокращенными рабочими днями.

Из-за такой концентрации выходных май 2026 года активно обсуждается в СМИ и соцсетях как самый «отдыхательный» месяц.