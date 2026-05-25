В ОДКБ обсудили развитие противовоздушной обороны и авиационных сил

CentralAsia (CA) - На базе Объединенного штаба ОДКБ в формате видеоконференции 20 мая состоялись консультации представителей оборонных ведомств государств — членов ОДКБ по вопросам совершенствования противовоздушной обороны и развития Коллективных авиационных сил ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Консультации прошли под председательством начальника Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков. В мероприятии приняли участие уполномоченные представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Участники обсудили вопросы совершенствования противовоздушной обороны для прикрытия Войск и Коллективных сил ОДКБ при проведении совместных операций, а также развитие Коллективных авиационных сил организации.

Кроме того, стороны согласовали проекты соответствующих документов, разрабатываемых в рамках реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства России в 2026 году.

⇳