Иностранцы должны покинуть США для подачи на грин-карту, - USCIS

CentralAsia (CA) - Иностранные граждане, желающие получить подтверждение вида на жительство и право на работу в США (грин-карту), могут подавать соответствующие заявления только за пределами Соединенных Штатов. Об этом говорится в новом меморандуме Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

«Отныне иностранец, временно находящийся в США и желающий получить грин-карту, должен вернуться в свою страну для подачи заявления», — заявил пресс-секретарь USCIS Зак Калер.

Он отметил, что исключения из этого правила возможны только при «чрезвычайных обстоятельствах», поэтому студенты, временные работники и туристы, приезжающие в США с конкретной целью и на определенный срок, не должны рассматривать свой визит как первый шаг в процессе получения грин-карты.

По словам Калера, подача заявлений из других стран освободит ресурсы USCIS для других задач и «снизит необходимость поиска и депортации тех, кто решит уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство».

По данным The Washington Post, американские власти ежегодно выдают более одного миллиона грин-карт, при этом более половины заявителей подают документы на территории США.

В декабре 2025 года США приостановили лотерею грин-карт (DV1), в рамках которой ежегодно разыгрывалось до 55 тысяч виз. Это решение власти связали со стрельбой в Брауновском университете. Как выяснилось, стрелявший въехал в США в 2017 году именно по программе DV1, а затем получил грин-карту.