На Филиппинах при обрушении строящегося здания погибли три человека

- Азия и мир, происшествия
- 11:34, 25 мая 2026
- Просмотров: 339
CentralAsia (CA) - В филиппинском городе Анхелес произошло обрушение строящегося многоэтажного здания, как минимум три человека погибли, 18 числятся пропавшими без вести, передает GMA News.
По данным местных властей, здание на улице Теодоро в районе Балибаго рухнуло 24 мая во время грозы. Соседнее строение — действующий отель — также получило серьезные повреждения, из-под его обломков извлеки тело 65-летнего гражданина Малайзии.
Представитель пожарной охраны Мария Леа Саджили сообщила, что спасательные операции все еще продолжаются: специалисты используют тепловизионное сканирование для обнаружения заблокированных людей.
Начальник полиции Филиппин, генерал Хосе Меленсио Нартатес, заявил, что ведомство окажет помощь в расследовании для установления причин обрушения и возможных нарушений правил техники безопасности и строительных норм.
Как сообщает Reuters, обрушилось здание, которое должно было стать кондо-отелем. На уровне десятого этажа уже велось возведение бассейна.