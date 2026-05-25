На Филиппинах при обрушении строящегося здания погибли три человека

CentralAsia (CA) - В филиппинском городе Анхелес произошло обрушение строящегося многоэтажного здания, как минимум три человека погибли, 18 числятся пропавшими без вести, передает GMA News.

По данным местных властей, здание на улице Теодоро в районе Балибаго рухнуло 24 мая во время грозы. Соседнее строение — действующий отель — также получило серьезные повреждения, из-под его обломков извлеки тело 65-летнего гражданина Малайзии.

Представитель пожарной охраны Мария Леа Саджили сообщила, что спасательные операции все еще продолжаются: специалисты используют тепловизионное сканирование для обнаружения заблокированных людей.

Начальник полиции Филиппин, генерал Хосе Меленсио Нартатес, заявил, что ведомство окажет помощь в расследовании для установления причин обрушения и возможных нарушений правил техники безопасности и строительных норм.

Как сообщает Reuters, обрушилось здание, которое должно было стать кондо-отелем. На уровне десятого этажа уже велось возведение бассейна.