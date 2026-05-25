Сборная Узбекистана объявила расширенный состав на ЧМ‑2026 по футболу

CentralAsia (UZ) - Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро объявил расширенный список из 30 футболистов для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

По данным АФУ, национальная команда утром 26 мая отправится в США рейсом по маршруту Ташкент — Нью-Йорк.

Окончательная заявка на чемпионат мира будет состоять из 26 игроков. Таким образом, перед стартом турнира тренерский штаб должен будет сократить текущий список на четыре футболиста.

«26 мая национальная сборная Узбекистана вылетит в Нью-Йорк для проведения учебно-тренировочного сбора. На этот сбор в США планируется взять 30 футболистов. Как вы знаете, для ЧМ-2026 предусмотрена окончательная регистрация 26 игроков. Ещё четырёх футболистов мы берём на всякий случай. Не дай бог, пусть не будет травм, но с учётом того, что возможна любая неприятная ситуация, мы возьмём этих четырёх игроков на учебно-тренировочный сбор в США и Канаде», — сказал первый вице-президент Ассоциации футбола Равшан Ирматов в беседе с Tribuna.uz в середине мая.

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувохид Неъматов («Насаф»).

Защитники: Рустамжон Ашурматов («Истиклол», Иран), Умарбек Эшмуродов («Насаф»), Авазбек Улмасалиев (АГМК), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Абдулла Абдуллаев («Дибба», ОАЭ), Жахонгир Урозов («Динамо»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»), Русланбек Жиянов («Навбахор»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Умарали Рахмоналиев («Сабах», Азербайджан).

Полузащитники: Азизжон Ганиев («Аль-Батаех», ОАЭ), Акмаль Мозговой («Пахтакор»), Шерзод Эсанов («Бухара»), Отабек Шукуров («Банияс», ОАЭ), Одилжон Хамробеков («Трактор», Иран), Достонбек Хамдамов («Пахтакор»), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Жасур Жалолиддинов («Согдиана»).

Нападающие: Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция), Остон Урунов («Персеполис», Иран), Жалолиддин Машарипов («Истиклол», Иран), Азизбек Омонов («Динамо»), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция), Игорь Сергеев («Персеполис», Иран), Шерзод Темиров («Эрбиль», Ирак).

Следующие футболисты, участвовавшие в сборе, не поедут в США: Владимир Назаров, Мухаммадрасул Абдумаджидов, Диёр Ортикбоев, Кувондик Рузиев, Нодир Абдураззоков, Алишер Одилов, Сардор Бахромов, Хусайн Норчаев, Мухаммадкодир Хамралиев.

Также Иброхимхалил Юлдошев пропустит чемпионат мира из-за травмы, а Азизбек Тургунбоев, ранее выступавший за сборную в отборочном турнире чемпионата мира, не вошёл в состав.

В рамках подготовки команда Фабио Каннаваро проведёт два товарищеских матча: 1 июня — против Канады, 8 июня — против Нидерландов.

Сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира. В группе K она встретится с Колумбией, Португалией и Демократической Республикой Конго.

Первый матч команда проведёт 18 июня против Колумбии на стадионе «Ацтека» в Мехико. 23 июня Узбекистан сыграет с Португалией на стадионе в Хьюстоне, а 28 июня завершит групповой этап матчем против ДР Конго на арене в Атланте.