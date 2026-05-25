В Конго второй раз за неделю подожгли медцентр с зараженными Эболой, 18 пациентов с подозрением на вирус сбежали

CentralAsia (CA) -  В городе Монгбвалу на востоке Демократической Республики (ДР) Конго, где находится эпицентр эпидемии лихорадки Эбола, местные жители сожгли мобильный госпиталь организации «Врачи без границ».

Как сообщает The Associated Press, в результате пожара никто не пострадал, однако 18 пациентов с симптомами заболевания сбежали и их местонахождение сейчас неизвестно.

Представители «Врачей без границ» осудили местных жителей, которые запугивают персонал госпиталя и создает угрозу заражения других людей в окрестностях. Это уже второй случай за неделю, когда жители сжигают места, где проходят лечение заболевшие лихорадкой. 21 мая жители города Рвампаре на востоке ДР Конго сожгли мобильный госпиталь, когда им запретили забирать из него тела умерших для погребения.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы лихорадки Эбола на национальном уровне до «очень высокого», на региональном — до «высокого». На глобальном уровне, по оценкам ВОЗ, угроза пока «низкая».

По состоянию на 24 мая число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) превысило 900. При этом по официальной статистике количество зарегистрированных смертельных исходов скорректировано со 170 до 119, сообщает France24.

