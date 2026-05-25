Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом 27–29 мая

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 27-29 мая президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

Также 28 мая пройдет Евразийский экономический форум с участием глав государств ЕАЭС, а 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения