экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом 27–29 мая
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 27-29 мая президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

Также 28 мая пройдет Евразийский экономический форум с участием глав государств ЕАЭС, а 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com